سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة ملحوظة خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 69.6% لتسجل نحو 32.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيان البنك المركزي الصادر اليوم.

وأظهرت البيانات أن التحويلات ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 بنسبة 59% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار.

وعلى الصعيد الشهري، قفزت تحويلات شهر مايو 2025 بنسبة 24.2% مقارنة بمايو 2024، لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار، محققة أعلى تدفقات تحويلات شهدها شهر مايو في أي عام سابق.

وتصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 82.7% لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024/2025، مقابل نحو 14.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023/2024.

وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 12.5 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024/2025، مقابل 10.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 134.3 مليون ليلة مقابل 116.4 مليون ليلة، وفقًا لتقارير البنك المركزي.

وقد بلغ العجز الكلي بميزان المدفوعات نحو 1.9 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2023/2024.

ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار، وفق تقرير المركزي.