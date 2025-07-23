رئيس الوزراء: تسليم وتشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية بالضبعة في النصف الثاني من عام 2028

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسليم وتشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية بالضبعة سيبدأ في النصف الثاني من عام 2028، على أن تتبعها الوحدات الثلاث الأخرى خلال عام 2029، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد الذي تتم متابعته على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها رئيس الوزراء، اليوم، عقب تفقده موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، ومسئولي الشركة الروسية المنفذة للمشروع، حيث هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال مدبولي إن هذا المشروع القومي ظل حلمًا راود المصريين لعقود طويلة، ولم يبدأ تنفيذه إلا بإرادة القيادة السياسية وإصرار الرئيس السيسي منذ توقيع الاتفاق الإطاري في 2015، وبداية التنفيذ الفعلي في ديسمبر 2017، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

وأضاف أن ما يميز هذا الإنجاز أن أكثر من 80% من العمالة بالموقع هي عمالة مصرية، تضم عشرات الآلاف من المهندسين والفنيين والعاملين، معربًا عن فخره بهذه الثقة في الكوادر الوطنية، ومؤكدًا أن المشروع يسير وفق رؤية الدولة 2030 لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحقيق نسبة 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة.

وفي ختام تصريحاته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بمشاركة القائمين على المشروع من الجانبين المصري والروسي، متمنيًا لهم التوفيق في استكمال هذا الإنجاز التاريخي.