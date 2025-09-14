 وزير خارجية إيران يحذّر الدول الأوروبية الثلاث من تفعيل آلية الزناد - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025
وزير خارجية إيران يحذّر الدول الأوروبية الثلاث من تفعيل آلية الزناد

نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 9:43 ص

وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، توصية إلى الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بشأن الحديث عن تفعيل آلية الزناد، مؤكداً أنها لا تمتلك أي حق قانوني أو سياسي في هذا المجال.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، عن عراقجي قوله: "إن المسألة لا تقتصر على أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك أي حق قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آلية الزناد، بل حتى لو افترضنا أن لها هذا الحق، فإن القاعدة هنا ليست: إذا لم تستخدمه فقد فقدته، بل هي: إذا استخدمته فقد فقدته".

وأضاف: "التوصيف الأدق للمأزق الذي يواجه هذه الدول هو: إذا استخدمته ضاع منك كل شيء".

جدير بالذكر أن آلية الزناد في الاتفاق النووي الإيراني، الذي عُقد عام 2015، هي بند يتيح لأي طرف من أطراف الاتفاق (مثل الترويكا الأوروبية) إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائيا على طهران إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها النووية، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.


