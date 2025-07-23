وزير الأوقاف: أذربيجان نموذج للتسامح الديني والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والأعراق

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان، والتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

وأشار "الأزهري"، خلال اللقاء إلى مشاركته في مؤتمر قادة الأديان، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29)، في نوفمبر الماضي بأذربيجان.

ولفت إلى العلاقات الوثيقة التي تربطه بكل من الشيخ الله شكور باشا زاده، رئيس إدارة مسلمي القوقاز، ورامين ممدوف، رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية في أذربيجان، معربًا عن إعجابه بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، التي تجمع بين الأصالة والحداثة.

وأشاد بجمال طبيعة مدينتي خانكندي وشوشا، مؤكدًا أن أذربيجان تُعد نموذجًا للتسامح الديني والتعايش السلمي بين مختلف المذاهب والأديان والأعراق.

من جانبه، قدم الدكتور سيمور نصيروف، شكره للوزير على حفاوة الاستقبال، معربًا عن تقدير الجالية الأذربيجانية للدور الذي ينهض به الوزير في نشر صحيح الدين الإسلامي، لا في مصر وحدها، بل في العالم أجمع.

وأكد نصيروف، أن زيارة الوزير إلى أذربيجان أسهمت في تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين، مشيرًا إلى أن محبي الوزير في أذربيجان كُثر، وأن أعدادهم في تزايد مستمر، راجيًا له دوام التوفيق والسداد.