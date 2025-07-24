سام مرسي يودع إيبسويتش تاون برسالة مؤثرة

ودع سام مرسي جماهير نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، برسالة مؤثرة، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقاله إلى نادي الكويت الكويتي.

وأعلن نادي الكويت الكويتي اليوم الخميس، تعاقده مع سام مرسي قادمًا إبسويتش تاون الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق.

وكتب سام مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «يا جماهير إيبسويتش تاون، من أين أبدأ؟.. مع اقترابي من نهاية مسيرتي، كنت أعلم أن هذا الوقت سيأتي، لكنني لم أتوقعه هذا الصيف».

وأضاف: «لا شك أن هذه كانت أفضل فترة في مسيرتي وحياتي، انضممت للنادي عام 2021 في بيئة مليئة بالتحديات النفسية، مع الكثير من الأحداث، وأعتقد أن ذلك ظهر في أدائي خلال الأشهر القليلة الأولى هنا، لكنكم لم تستسلموا لي أبدًا ودعمتموني دون قيد أو شرط، وأظهرتم لي الكثير من الحب.. سأظل أنا وعائلتي ممتنين لذلك دائمًا».

وتابع: «أنهينها موسمي الأول في منتصف جدول الترتيب، لكنني لن أنسى أبدًا كيف كان المشجعون لا يزالون مع الفريق وكانوا إيجابيين للغاية لأنكم جميعًا رأيتم الرحلة التي كنا نخوضها، من هناك، عرفت أننا سنفعل شيئًا مميزًا معًا».

وواصل: «لقد كنت فخورًا جدًا بقيادة هذا النادي وتجربة أيام وليالٍ لا تُنسى، مباراة بارنسلي خارج أرضنا، إكستر سيتي على أرضنا، واتفورد خارج أرضنا، كوفنتري خارج أرضنا، وهدرسفيلد خارج أرضنا، والكثير غيرها من المباريات ستبقى عالقة في ذهني طوال حياتي».

وأردف: «لم يكن أحد ليتوقع صعودنا المتتالي، لكنني لن أنسى أبدًا شعور رؤية نجاحنا يجمع مدينة ومقاطعة بأكملها معًا، أنا ممتن جدًا لتجربة ذلك».

واسترسل: «ثم كان اللعب على أعلى مستوى، ضد توتنهام خارج أرضنا، تاريخيًا بالنسبة لنا بعد غياب طويل عن الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد قدمنا أداءً رائعًا، سأفكر دائمًا في مباراة مانشستر يونايتد، وتشيلسي، بطل العالم، على أرضنا، حيث أظهرنا في مناسبات عديدة أننا ننتمي إلى هذا المستوى».

وشدد: «لقد منحني النادي كل شيء، ويجب أن أشكر بول كوك على ضمي إلى النادي، وبالطبع كيران ماكينا، الذي غيّر مسار مسيرتنا جميعًا، شكرًا لك كيران على تمكيني من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والأهم من ذلك، على جعلني أقع في حب كرة القدم مرة أخرى، سأظل مدينًا لك دائمًا».

وكشف: «جعلني سماع هتافي في المدرجات أشعر بأنني خارق للطبيعة، لقد كان دائمًا يمنحني دفعة معنوية إضافية، وآمل أن تتقبلوا بديلي كما فعلتم معي، مانحين إياهم هذا النوع من الطاقة».

وتطرق لمفاوضات رحيله بقوله: «لقد تحدثت مع النادي هذا الصيف، مدركًا أن لدي الكثير لأقدمه، لكننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، هذا ليس خطأ أي من الطرفين، إنها مجرد كرة قدم، وقد انفصلت أنا والنادي بعلاقة جيدة بعد كل ما حققناه معًا».

وأكمل: «سيظل المدرب دائمًا مرشدًا لي وشخصًا أشعر بالامتنان الشديد له، وزملائي في الفريق مجموعة مميزة، شكرًا لكل من ضحى بالكثير وتجاوز كل الحدود في سعيه لتحقيق النجاح، لمجموعة مميزة من الرجال الذين حققوا إنجازًا مميزًا.. ستبقون جميعًا في قلبي إلى الأبد».

وأتم: «كل ما تبقى هو أن أقول شكرًا جزيلاً للجماهير وشكرًا لزملائي في الفريق، والمدرب، وجهازه الفني، وكل شخص في ملعب التدريب، الذين تحملوني جميعًا خلال السنوات القليلة الماضية.. لقد صنعنا التاريخ، وأنا واثق من أن النادي سيواصل القيام بذلك. اعتنوا بأنفسكم وواصلوا الركض نحو الشدائد. كل التوفيق».