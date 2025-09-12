فليك يقود برشلونة أمام نيوكاسل بعد قبول استئناف إيقافه

تأكدت مشاركة هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، في المباراة الافتتاحية لفريقه بدوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل يونايتد، يوم الخميس المقبل، بعد أن نجح النادي الكتالوني في الاستئناف ضد قرار إيقاف المدرب الألماني لمباراة واحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر إيقاف فليك ومساعده ماركوس سورغ، على خلفية سلوكهما في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام إنتر ميلان، وهي المباراة التي شهدت خروج برشلونة بعد خسارة مثيرة (4-3) في الأشواط الإضافية.

وأكد "يويفا" اليوم الجمعة أن الاستئناف قُبل جزئياً، ما يسمح للثنائي بالتواجد على مقاعد البدلاء ضد نيوكاسل، مع وضعهما تحت الاختبار لمدة 12 شهراً. وقال بيان الاتحاد الأوروبي: "يتم تعليق العقوبة خلال فترة المراقبة التي تمتد لعام واحد، بدءاً من تاريخ القرار".

وكان فليك قد أبدى غضباً كبيراً من بعض القرارات التحكيمية في مباراة إنتر ميلان، واحتج بشكل حاد على خط التماس، ما تسبب في تعرضه لعقوبة من لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي، قبل أن ينجح برشلونة في الاستئناف.