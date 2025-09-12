الصحة توضح تفاصيل جديدة بشأن حادثة التسمم الجماعي جراء تناول وجبات في مطعم بالمنيا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حادثة التسمم جراء تناول وجبات من أحد المطاعم في المنيا أدّى إلى حالة وفاة و250 مصابًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس» الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة «mbc مصر»، أن جميع الحالات المصابة تعافت وخرجت من المستشفيات، باستثناء حالة واحدة كانت قد غادرت المستشفى لكنها تعرضت لأعراض شديدة مرة أخرى قبل وفاتها.

ولفت إلى أن التحقيقات تُجرى في الوقت الحالي بما في ذلك من قِبل مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان التسمم هو سبب الوفاة من عدمه.

ونوه بأن الوزارة سحبت عينات من المرضى، وكذلك من بقايا الطعام والمياه من داخل المطعم، مؤكدًا أن عينات المصابين أثبتت أنها ملوثة بميكروب السالمونيلا والإيكولاي، ما يؤكد أن هناك فسادًا للطعام الذي تناولوه.

وأوضح متحدث الصحة، أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات اللازمة، وصدر قرار بحبس المسؤولين عن إدارة المطعم على ذمة التحقيق.

ولفت إلى أن مواجهة تكرار حوادث التسمم من هذه المطاعم تظل أكثر تعقيدًا من مجرد التفتيش عليها، موضحًا أن الجهة المسئولة عن التفتيش هي هيئة سلامة الغذاء وكذلك وزارة الصحة.

ونوه بأن هذا الأمر يشمل التفتيش على العاملين من حيث ضمان حصولهم على الشهادات الصحية اللازمة والتفتيش على أماكن تقديم الطعام.

وأكد أن التفتيش على المطاعم يتم بشكل دوري، وبالتالي لا يمكن إجراء هذه العملية بشكل يومي، مشددًا على ضرورة إلزام القائمين على المطاعم بتأهيل العاملين لتخزين الطعام بشكل صحيح والمحافظة على النظافة الشخصية.

ولفت إلى أن العامل قد يبدو سليمًا من الناحية الصحية لكن الإشكالية تظل في كيفية تعامله مع الطعام والنظافة الشخصية خلال العمل.