كشف الفنان محمد التاجي، أن مسيرته الفنية تشكلت من خلال العمل مع عمالقة التمثيل في مصر، موضحا أن دراسته الحقيقية كانت في العمل بجوار نجوم كبار مثل عادل إمام، وسمير غانم، ونور الشريف، وصلاح منصور، وأحمد زكي.

وأشار خلال لقاء ببرنامج «ستوديو إكسترا» إلى أن الدرس الأهم الذي تعلمه كان من الفنان الراحل نور الشريف، الذي نصحه بأن «تظل عينا الفنان يقظتين في رأسه، تريان ما لا يراه الآخرون»، مضيفا: «تعلمت أن أكون مراقبا وألتقط الشخصيات وأختزن تفاصيلها»، لافتا أن الراحل نور الشريف كان يدونها في مفكرة خاصة.

كما لفت إلى التعلم من الفنان الراحل صلاح منصور «أسرار الصنعة»، في حين تعلم من أحمد زكي «الذوبان والالتحام الكامل داخل الشخصية».

واستعاد موقفا لا ينساه حول مدى تقمص الراحل أحمد زكي لأدواره، قائلا: «كنت جالسا مع الكاتب وحيد حامد والمخرج سمير سيف، قبل تصوير فيلم أيام السادات بستة أشهر، فجأة دخل علينا أحمد زكي، لم أعرفه، قلت له أنت أحمد زكي! قال لي أنا، لكن لا هو صوته ولا شكله، حليق الرأس، وبشارب، وبصوت وهيئة؛ كان يعيش شخصية الرئيس السادات».

وأوضح أن دراسته الحقيقية كانت مع هؤلاء النجوم، قائلا: «أنا أخذت من كل واحد حاجة، لأن أنا مش خريج معهد، دراستي كانت مع هؤلاء النجوم»، مشيرا إلى أنه كان يعيش الشخصية لدرجة أنه يواصل البكاء حتى بعد انتهاء تصوير مشهده.

وأشاد بإجادة بعض الممثلين من الجيل الجديد لمدرسة تقمص الشخصيات مثل الفنانين محمد فراج، وخالد كمال، ومحمود حافظ، وميرنا نور الدين، مشيرا إلى أنهم «يمتلكون طاقة وعطاء كبيرين»، معربا في الوقت ذاته عن أمنيته بالعمل معهم.