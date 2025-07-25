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- تشمل منظومة صواريخ أرض- جو متطورة، بالإضافة إلى عناصر لوجستية ودعم البرامج ذات الصلة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس، أن "وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات عسكرية محتملة لمصر بـ4.67 مليار دولار، تشمل منظومة صواريخ أرض- جو متطورة".

وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (أحد أقسام البنتاجون)، في بيان، بأن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام صواريخ أرض-جو متطورة، بالإضافة إلى عناصر لوجستية ودعم البرامج ذات صلة، لمصر".

يذكر أن صفقات السلاح التي توافق عليها الخارجية الأمريكية تتطلب موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ قبل تنفيذها.

وقالت الوكالة إن التكلفة المقدرة تبلغ 4.67 مليار دولار.

وشدد البيان على أن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي (مصر) من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يُمثل قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وستكون شركة "RTX Corporation" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية هي المقاول الرئيسي للصفقة.

وفي وقت سابق الخميس، قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس (البرلمان) بالصفقة المحتملة.