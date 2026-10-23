كونتي يحسم الجدل بشأن مستقبله التدريبي

كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لنابولي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن مستقبله التدريبي، في ظل ارتباط اسمه بعدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات متقدمة في الوقت الحالي.

وقال المدرب الإيطالي إنه لا يتعجل العودة إلى التدريب، مفضلًا التريث قبل اتخاذ قراره المقبل، بعد الفترة الناجحة التي قضاها مع نابولي.

وأضاف كونتي: «بعد فترة رائعة وناجحة مع نابولي، سأمنح نفسي الوقت الذي أحتاج إليه لتحديد كيفية وموعد العودة إلى التدريب. سيكون قرارًا مدروسًا بعناية، وسأتخذه عندما أرى أن الظروف مناسبة».

ونفى مدرب نابولي السابق صحة التقارير التي تحدثت عن اشتراطه الحصول على مقابل مالي ضخم وصلاحيات كاملة لإدارة الأندية التي ارتبط اسمه بها، إلى جانب ما أثير بشأن شخصيته القوية.

وأوضح: «اطلعت على تقارير تتحدث عن مطالب مالية واشتراطات تتعلق بالحصول على السيطرة الكاملة، زُعم أنني تقدمت بها بالفعل إلى الأندية المذكورة، فضلًا عن التحفظات بشأن ما وُصف بأنه شخصيتي القوية. هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، إذ لا توجد حاليًا أي معطيات ملموسة تبرر مثل هذه التقييمات».

وشدد كونتي على أن الحديث عن شروطه المحتملة سابق لأوانه، مؤكدًا أن أي فرصة جادة ستفتح الباب أمام مناقشة التفاصيل مع النادي المعني، بما يضمن مراعاة مصالح الطرفين.

واختتم تصريحاته قائلًا: «إذا ظهرت فرصة حقيقية، فسيكون ذلك الوقت المناسب للتحدث مع النادي المعني وبحث شروط الاتفاق المحتمل بصورة مشتركة، مع مراعاة احتياجات الطرفين والسمات والأسلوب الذي يميز عملي مدربًا. وحتى ذلك الحين، تظل التكهنات بشأن مطالبي ومستقبلي المهني مجرد افتراضات، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق».