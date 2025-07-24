- «المشروع X» يستقر فى المركز الثالث.. و«ريستارت» على بعد خطوات من المركز التاسع فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادا بالسينما المصرية

لا تزال المنافسة مشتعلة بين أفلام موسم الصيف السينمائى، على صدارة شباك التذاكر، والتى انتقلت من فيلم «أحمد وأحمد» لفيلم «الشاطر» منذ طرحه الأسبوع الماضى، حيث حقق أمس الأول 3 ملايين و79 ألف جنيه ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالى إيراداته بعد أسبوع عرض إلى 28 مليونا و67 ألف جنيه، بما يوازى 193 ألف تذكرة.

الفيلم من بطولة أمير كرارة، وهنا الزاهد، وخالد الصاوى، ومصطفى غريب، ومحمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندى، وتدور أحداثه فى قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدى المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط فى العديد من المشكلات؛ بسبب طبيعة عمله، لينطلق فى رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

فى المركز الثانى جاء فيلم «أحمد وأحمد» محققا مليونًا و35 ألف جنيه، ويصل إجمالى إيراداته بعد 3 أسابيع عرض إلى 51 مليونا و847 ألف جنيه، بما يوازى 359 ألف تذكرة.

«أحمد وأحمد»، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامى، بإشراف على الكتابة من أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنانين أحمد السقا، وأحمد فهمى، وجيهان الشماشرجى، وعلى صبحى، وحاتم صلاح، وأحمد الرافعى، وأحمد عبد الوهاب، ورشدى الشامى، فيما يظهر كضيوف للشرف كل من طارق لطفى، وغادة عبد الرازق.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة مهندس ديكور، يجسده أحمد فهمى، يعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات فى الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله الذى يجسده أحمد السقا فى حادث غامض، فيلازمه، قبل أن يكتشف أن خاله هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعانى من فقدان الذاكرة، فيتوجب عليه مساعدته فى كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائى يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

المركز الثالث، كان من نصيب فيلم «المشروع X» محققا 215 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 9 أسابيع عرض إلى 138 مليونا و825 ألف جنيه، بما يوازى مليونًا و42 ألف تذكرة.

«المشروع X » تقدم بذلك إلى المركز الثالث فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، بعد أن تخطى الرقم المسجل باسم فيلم «بيت الروبى» وهو 130 مليون جنيه، حققها خلال عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2023.

«المشروع X» من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته الفنانون كريم عبد العزيز، وياسمين صبرى، وإياد نصار، وأحمد غزى، ومريم الجندى، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف أمير كرارة وماجد الكدوانى، ومصطفى غريب، وهنا الزاهد، وكريم محمود عبد العزيز، وتامر نبيل.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق حول شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار. يسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُنى لهدف آخر أكثر غموضًا، وتم تصوير الفيلم فى تركيا، وإيطاليا، والسلفادور، إلى جانب مصر.

وجاء فى المركز الرابع فيلم «ريستارت» محققا 161 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 8 أسابيع عرض، إلى 92 مليونا و591 ألف جنيه، بما يوازى 715 ألف تذكرة.

«ريستارت» دخل قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية من حيث القيمة الاسمية، بعد أن أزاح فيلم «الهوى سلطان» من المركز العاشر والأخير فى القائمة، فيما يفصله حوالى 206 آلاف جنيه، عن المركز التاسع، الذى يحتله فيلم «إكس مراتى» بحوالى 92 مليونا و797 ألف جنيه.

«ريستارت» من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، وعصام السقا، وميمى جمال، وأحمد على، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، ومحمد رجب، وشيماء سيف، ورانيا منصور، وتوانا الجوهرى، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلو من الرومانسية، وقصته تدور حول «محمد» مهندس ويعمل فنى هواتف بسيطا، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا فى طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة «الجوكر»، وكيل رقمى مريب، يحققان نجاحًا كبيرًا، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التى كانت تجمعها.

فيلم «فى عز الضهر»، جاء فى المركز الخامس محققا ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 5 ملايين و760 ألف جنيه، بما يوازى 41 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، وإيمان العاصى، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وبيومى فؤاد، ومحمود البزاوى، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وقد جرى تصويره بين مصر وعدد من الدول الأوروبية.

الفيلم ينتمى إلى أفلام الجريمة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول شاب مصرى ينخرط فى عالم المافيا الدولية ويصبح أصغر أعضائها، قبل أن يُكلّف بمهمة معقدة على الأراضى المصرية، ليجد نفسه ممزقًا بين انتمائه لوطنه ومحاولاته للبقاء وسط عالم ملىء بالتحديات القاسية.

المركز السادس والأخير كان من نصيب فيلم «سيكو سيكو»، حيث حقق 500 جنيه، ليصل إجمالى ما حققه بعد 16 أسبوع عرض إلى 188 مليونًا و686 ألف جنيه، بما يوازى مليونًا و428 ألف تذكرة.

ويحتل «سيكو سيكو»، المركز الثانى فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية، بعد أن تجاوز الرقم المسجل باسم فيلم «بيت الروبى» وهو 130 مليون جنيه، فيما يظل الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق - القاضية» يحافظ على صدارة القائمة بفارق كبير، حيث حقق وقت عرضه حوالى 260 مليون جنيه.

فيلم «سيكو سيكو» من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويشارك فى بطولته عصام عمر، وطه دسوقى، وعلى صبحى، وتارا عماد، وديانا هشام، وأحمد عبدالحميد، ومحمود صادق حدوتة، ويظهر خلال أحداثه ضيوف شرف بينهم باسم سمرة، وخالد الصاوى، فيما تدور أحداثه حول شخصيتين يقدمهما عصام عمر وطه دسوقى، حيث يجسد الأول دور شاب يعمل فى شركة شحن، فيما يظهر الثانى بشخصية Gamer، يتورط كلاهما بمشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة ويحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.