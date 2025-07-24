أوكسفام: الأمراض في غزة قد تتحول إلى كارثة قاتلة

- المنظمة الإغاثية الدولية قالت إن الأمراض المنقولة عبر المياه زادت بين 101 ـ 302 بالمئة

قالت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية، الخميس، إن نسبة الأمراض المنقولة عبر المياه في قطاع غزة تشهد ارتفاعا خطيرا قد يتحول إلى "كارثة قاتلة".

وأوضحت في بيان، أن منع إسرائيل المتعمد وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة أدى بشكل ملحوظ إلى زيادة الأوبئة بين 101 ـ 302 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت أن إحصاءات الأوبئة المنقولة عبر المياه مثل اليرقان الحاد والإسهال المائي والدموي زادت بمعدل 101 بالمئة و150 بالمئة و302 بالمئة على الترتيب.

وأكدت أن هذه الأمراض يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة بسبب الجوع وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وانعدام المأوى والرعاية الصحية.

وأشارت إلى فرض إسرائيل حصار شامل على غزة منذ 2 مارس الماضي، وأن منظمات الإغاثة الدولية في غزة لم يتبقَّ لديها أية مساعدات إنسانية في مخازنها.

وذكرت أن هذه الأرقام، على خطورتها، لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة، إذ إن معظم فلسطينيي القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، والمحاصرين نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، لا يملكون إمكانية الوصول إلى القليل من المرافق الصحية التي ما تزال تعمل.

وحذرت المنظمة من أن هذا التفشي في الأمراض قد يتحول سريعا إلى كارثة قاتلة، خاصة أن فلسطينيي غزة محرومون منذ أكثر من 21 شهرا من الغذاء الكافي والماء النظيف والمأوى والرعاية الصحية الأساسية.