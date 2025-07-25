تُوج لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن الموسم الماضي، والمُقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية.

وأعلنت صحيفة ماركا عن تصدر لامين يامال لتصويت لجنة التحكيم الدولية لتحديد الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لموسم 2024-2025.

واعتمدت ماركا في اختيارها على تصويت لجنة تحكيم دولية مكوّنة من 133 عضوًا، ضمت صحفيين من الصحيفة نفسها، إلى جانب ممثلين عن وسائل إعلام محلية ودولية، إضافة إلى لاعبين ومدربين سابقين.

وتفوق نجم برشلونة الشاب في السباق على الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وجواو فيتينا، لاعبي باريس سان جيرمان، حيث حصل على 3310 نقاط، متقدمًا بفارق 210 نقطة عن ديمبيلي (3100 نقطة)، و578 نقطة عن فيتينا (2732 نقطة).

ويُعد تتويج يامال بالجائزة إنجازًا كبيرًا للاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والذي ينضم بهذه الجائزة إلى قائمة تضم أسماء بارزة سبق لها التتويج بجائزة ماركا، مثل كريم بنزيما، إرلينج هالاند، وفينيسيوس جونيور.

وشهدت القائمة تواجد رافينيا وبيدري، ثنائي برشلونة في المركزين الرابع والسادس، وبينهما كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، فيما جاء محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز السابع.