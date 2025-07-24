أكد أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على أهمية الاستفادة من معسكر الإعداد المقام حاليًّا في تونس، لتجهيز الجميع للموسم الجديد الذي يحمل العديد من التحديات.

وأوضح بن شرقي أن الأمور تسير بشكل إيجابي للغاية في المعسكر الذي تستضيفه طبرقة التونسية، وأن هناك أجواءً إيجابية للغاية تساعد الجميع على تحقيق الأهداف التي يعمل الجهاز الفني عليها.

وأشار الجناح الأيسر المغربي إلى أن هناك تقدم مستمر في تنفيذ برنامج التدريبات، وأن الجميع يعمل على هدف واحد، وهو الوصول إلى أفضل مستوى قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

وقال أشرف بن شرقي في تصريحات رسمية: "الهدف من المعسكر هو خلق دوافع جديدة والتدريب بقوة؛ لأننا لابد أن ندخل الموسم الجديد بشكل قوي ونعلم أنه لابد من الفوز بكل البطولات وبالتأكيد كل لاعب يعرف ما ينتظره، ويستعد له بقوة".

وأضاف: "على الصعيد الشخصي فترة الإعداد مهمة لأنني انضممت للأهلي في شهر يناير، ولم أكن جاهزًا بالشكل المناسب، وبالتأكيد الموسم الجديد سوف أبذل قصارى جهدي للوصول إلى المستوى الأفضل".

وتابع: "التطور البدني الذي ظهرت به؟ لابد للاعب أن يكون حريصًا على التدريب بقوة، وأن يحافظ على مستواه، حتى يكون قادرًا ومؤهلًا للحسابات المختلفة في جميع المباريات.. وأسعى الوصول لأقصى ما لدي، ومع التدريبات والمباريات سوف أصل للأفضل".

وأكمل: "الموسم القادم يشهد تحديات كبيرة، والجميع لديه هدف واحد وهو المنافسة على جميع البطولات، والأهلي معروف بأنه يستهدف كل الألقاب، وهو ما يمنح الجميع دوافع وحوافز كبيرة".

وأتم أشرف بن شرقي تصريحاته قائلًا: "هناك مباريات عديدة ومواجهات قوية تتطلب جاهزية الجميع للفوز بكل الألقاب في الفترة القادمة، خاصة أن المنافسة سوف تكون صعبة وقوية، وأن الأهلي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الأسماء والخبرات تجعلهم مؤهلين للمنافسة بقوة".