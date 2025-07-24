وزير الطيران: تطوبر مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 مليون مسافر سنويا

- وزير الطيران يشارك في مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية ويبحث تعزيز التعاون في النقل الجوي

- وزير الطيران: توسيع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وتطوير 11 مطارا بالشراكة مع (IFC)، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية



شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في فعاليات مؤتمر التعاون الدولي للنقل الجوي "CIAT 2025"، الذي عقد يومي 24 و25 يوليو بمدينة إنتشون بجمهورية كوريا الجنوبية، تحت رعاية وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، وبمشاركة واسعة من وزراء النقل والطيران المدني وممثلي المنظمات الدولية المعنية، أبرزها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا).

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى رفيع المستوى، أكد الحفني أهمية تنسيق الجهود الدولية وتبني استراتيجيات شاملة لمواجهة التحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الطيران، مشددًا على ضرورة الاستثمار في الابتكار والتقنيات الذكية لضمان استدامة ومرونة الصناعة عالميًا.

واستعرض وزير الطيران، الملامح الاستراتيجية لتطوير قطاع الطيران المصري، وعلى رأسها مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 مليون مسافر سنويًا، إلى جانب تحرير المطارات الإقليمية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وتطوير 11 مطارًا بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وأشار الحفني إلى التزام الوزارة بالتحول نحو الطيران المستدام، من خلال تطوير مطار برج العرب كأول مطار صديق للبيئة في مصر، والمضي قدمًا في مشروعات إنتاج الوقود المستدام، دعمًا لمستهدفات الدولة نحو الحياد الكربوني بحلول 2050، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الكوري الجنوبي بارك سانغ-وو، تناول سبل التعاون المشترك في مجالات تطوير المطارات الذكية، وتحديث اتفاقية النقل الجوي الثنائية، ودعم التحول الرقمي وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة في القطاع.

ودعا وزير الطيران خلال اللقاء، الشركات الكورية إلى الاستثمار في مشروعات تطوير المطارات الذكية المصرية، في ظل ما توفره الدولة من بيئة استثمارية جاذبة وخطط طموحة لتعزيز البنية التحتية للقطاع.

من جهته، أشاد الوزير الكوري بالتطور الذي يشهده قطاع الطيران في مصر، معربًا عن تطلع بلاده لتعميق التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية المستدامة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري.