مفتي لبنان يكشف عن التحضير لقمة إسلامية مسيحية لتدارك المؤامرة ضد بلاده

كشف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال لقائه وفد نقابة الصحافة اللبنانية اليوم الأربعاء، عن التحضير لعقد قمة إسلامية مسيحية في لبنان لتدارك المؤامرة التي تحاك عليه.

ورأى المفتي دريان أن " المشكلة الحقيقية اليوم هو القلق الموجود إن كان في لبنان أو سوريا أو المنطقة هو إسرائيل ومشروعها وهي من قبل تأسيسها تعمل لإقامة دويلات طائفية وعرقية ومذهبية ومشروعها دائما تفتيت المنطقة، فالعدو الإسرائيلي ومخططاته وراء ما يجري اليوم في سوريا أولا وأخيرا ".

واستقبل المفتي دريان في دار الفتوى وفد نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، بحسب بيان صادر عن دار الفتوى.

وقال الكحكي: "حدثنا سماحته عن زيارته لدمشق وأكد على أن الرئيس أحمد الشرع يتمتع بميزات رجل الدولة الحريص على سوريا أرضا وشعبا ومؤسسات ويستحق أن يدعم لإعادة الأمن والاستقرار والأمان لسوريا وشعبها".

وقال المفتي دريان "الموقف اللبناني لموقف رئيس الجمهورية وخطاب القسم الرئاسي والبيان الحكومي يؤكد على تنفيذ القرار 1701 بالكامل وليس مجتزأ كما يريد العدو الإسرائيلي".

وأضاف دريان "مشكلتنا الحقيقية أن إسرائيل منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار ليومنا هذا لم تلتزم يوما واحدا في هذا الاتفاق لذلك المطالبة بموضوع السلاح هذا يترك للدولة هي صاحبة القرار فيه ورئيسي الجمهورية والحكومة لهما مواقف واضحة وصريحة من مسألة السلاح، ويجب تنفيذ بقية القرارات بالكامل".