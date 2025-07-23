نقلت قناة العربية عن مصادر قولها، إن حركت حماس وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر أن الكرة باتت الآن في ملعب إسرائيل.

وكانت شبكة "سي إن إن" نقلت أمس عن مصدرين مطلعين قولهما، إن جميع الأطراف تنتظر رد "حماس"، بعد مرور ما يقرب من أسبوع على تقديم الوسطاء إلى الحركة، أحدث مقترح لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.

ووفقا للمصادر، فإنه بعد نجاحها في الضغط على إسرائيل الأسبوع الماضي للتخلي عن اعتراضاتها على سحب قواتها من ممر جنوبي في غزة، أبلغت الولايات المتحدة حماس الآن أن صبرها بدأ ينفد، وأن على الحركة تقديم رد قريبًا على أحدث إطار عمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي بحماس خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، يدعم الإطار الأخير للمقترح، لكنه ينتظر موافقة قيادة حماس داخل غزة، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ أي اتفاق.