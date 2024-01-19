عمدة لندن يقرر تجميد رسوم هيئة النقل لمدة عام

أعلن عمدة لندن صادق خان، أنه سوف يتم تجميد رسوم هيئة "النقل في لندن" (تي اف ال) حتى مارس العام المقبل.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، قال عمدة لندن الذي ينتمي لحزب العمال ويرأس هيئة النقل في لندن، إنه "ليس مستعدا للوقوف دون حراك" بينما يدفع الركاب المزيد للنقل العام.

ووصفت سوزان هول، منافسة خان من حزب المحافظين في انتخابات العمدية المقررة في مايو، السياسة بأنها "محاولة محفوفة بالمخاطر".

وسوف يطبق التجميد على رسوم "باي آز يو جو" للحافلات والمترو ورحلات قطارات دي.إل.آر. والترام، وأغلبية رسوم رحلات قطارات لندن العلوية وخط إليزابيث.

وقال خان إنه سوف يتم دفع تلك الرسوم بتخصيص 123 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار) من صندوق هيئة لندن الكبرى.

وانتقد ساسة حزب المحافظين خان لتجميد الرسوم للمرة الأولى خلال أربع سنوات منذ انتخابه في مايو 2016، قائلين إن هذا يضر بأموال هيئة النقل في لندن، كما أنه أدى إلى اعتماد هيئة النقل على حزم الإنقاذ الحكومية عقب بداية جائحة فيروس كورونا.

وأصر خان على أن الحاجة للتمويل كانت ناتجة عن انهيار في العائدات إثر انخفاض عدد الركاب جراء الجائحة.