اتحاد الكرة: الزمالك وقع إقرارا باستلام الجبلاية قيمة جائزة تتويجه بالسوبر الإفريقي

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، أن نادي الزمالك وقع إقراراً بتسلم الجبلاية الأموال المستحقة له من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاء حديث محمد فضل على خلفية المباراة المرتقبة التي ستجمع الأهلي ضد الزمالك يوم الخميس المقبل، في كأس السوبر المحلي، والمقرر إقامته على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

وقال فضل في تصريحات لقناة "أون سبورت" الثلاثاء :"المدير المالي لنادي الزمالك وقع إقراراً في اتحاد الكرة بأن نستقبل الأموال المستحقة له من الكاف".

وأضاف فضل :"كل الأندية المصرية قامت بتسديد المديونيات المستحقة عليها، سواء نقداً أو بشيكات، وأثبتت الحسابات أن أندية الزمالك والأهلي وبيراميدز وسموحة لديها مستحقات غير مدفوعة".

وتابع عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة :"في مسألة قيد اللاعبين قام اتحاد الكرة بتحصيل كل المديونيات على الأندية قبل قيد أي لاعب في قائمته، ونادي الزمالك قام بتوقيع الإقرار باستلام الاتحاد مستحقاته من كاف والحصول من خلالها على المديونيات".