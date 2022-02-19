 البرازيل: ارتفاع قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات إلى 130 شخصا على الأقل - بوابة الشروق
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البرازيل: ارتفاع قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات إلى 130 شخصا على الأقل

(د ب أ)
نشر في: السبت 19 فبراير 2022 - 4:37 ص | آخر تحديث: السبت 19 فبراير 2022 - 4:37 ص

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في بلدية بتروبوليس التابعة لريو دى جانيرو بالبرازيل إلى 130 شخصا على الأقل ، وفقا لرجال الإطفاء والإنقاذ اليوم الجمعة.

وذكرت بوابة جى - 1 الإخبارية المحلية الاليكترونية أن بين القتلى 21 قاصرا على الأقل. وقالت الشرطة إن 218 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين. بعد أربعة أيام من البحث، ولايزال رجال الإطفاء يعتقدون أنه من الممكن إنقاذ بعض الضحايا وهم أحياء.

تفقد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو جوا، المنطقة بعد عودته من زيارة لروسيا والمجر.

وقال "رأيت دمارا هائلا. إنها صورة تعكس أجواء حرب".

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