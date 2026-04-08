حزب الله: نقف على أعتاب نصر تاريخي وندعو لانتظار إعلان رسمي بوقف النار

قال "حزب الله"، الأربعاء، إنه يقف اليوم "على أعتاب نصر تاريخي"، داعيا اللبنانيين من سكان الجنوب للانتظار حتى الإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في أول بيان للحزب، تعليقا على إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لمدة أسبوعين، وسط تضارب بشأن شموله لبنان.

وأضاف الحزب: "نقف اليوم على أعتاب نصر تاريخي كبير، سيتحقق بفضل تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء وثباتكم وصبركم الذي لا مثيل له".

وخاطب اللبنانيين: "ندعوكم في هذه اللحظات المصيرية إلى مزيد من الصبر والثبات والانتظار، وعدم التوجه إلى القرى والبلدات والمناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار في لبنان".

وأرجع ذلك إلى أن "هذا العدو الغادر والهمجي الذي يسعى إلى الهروب من صورة هزيمته، قد يلجأ إلى محاولات غدر لصناعة مشهد وهمي يوحي بأنه حقّق إنجازا لم يستطع نيله في الميدان".

وفجر الأربعاء، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

وثمة تضارب، فبينما أعلنت إيران والوساطة الباكستانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان مشمول بهذه الهدنة، قال الجيش الإسرائيلي إنه غير مشمول وواصل عدوانه بعد بدء الهدنة، التي يلتزم بها "حزب الله" حتى الساعة.

وقال مصدر لبناني رسمي رفيع للأناضول، طلب عدم الكشف عن هويته، إن لبنان لم يتبلغ حتى الآن موقفا واضحا بشأن وقف إطلاق النار، وإن الرئيس جوزاف عون يجري اتصالات لضمان شمول لبنان فيه.

ومنذ 2 مارس الماضي، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن ألف و530 قتيلا و4 آلاف و812 جريحا، وفقا لوزارة الصحة الثلاثاء.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.