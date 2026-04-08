وجهت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، بالاستمرار في دفع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة سكن لكل المصريين؛ بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري.

كما شددت على تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مع الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تهاون مع أي تقصير.

جاء ذلك خلال متابعة الوزيرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مدن: 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والسادات.

وأظهر تقرير تلقته الوزيرة أنه جارٍ تنفيذ 91 عمارة في مدينة 15 مايو بإجمالي 2184 وحدة سكنية ضمن محور متوسطي الدخل بمنطقة النرجس وامتداد 290 فدانًا، إضافة إلى تنفيذ 465 عمارة تضم 11 ألفًا و160 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا للوحدة، مع متابعة أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالمنطقة.

وفي مدينة العبور الجديدة، تابع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، سير العمل بالحيين 15 و16، إذ يضم الحي 15 نحو 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة، وشملت الأعمال الإنشائية والتشطيبات وفرمة الطرق وتركيب البلدورات والإنترلوك.

كما تفقد مسؤولو الجهاز مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13 الذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية، مع متابعة تنفيذ المرافق المتكاملة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركات غير الملتزمة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة حدائق العاشر، مشروع الإسكان الأخضر بالمرحلة الخامسة للوقوف على مستجدات أعمال المرافق والتشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع بطريق SR3، وتنفيذ الإنترلوك بطرق R4 وR5 وR7، فضلًا عن أعمال الزراعة والتشجير وإنارة المداخل والمسطحات الخضراء، بهدف تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية وتوفير بيئة متكاملة للسكان.

وعقد المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز مدينة السادات، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروع الإسكان الأخضر في المرحلة السادسة، والذي يضم 82 عمارة سكنية بإجمالي 1968 وحدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى وجود تقدم ملحوظ في معدلات الإنجاز، مؤكدًا استمرار العمل لتنفيذ مكونات المشروع كافة بالدقة المطلوبة.