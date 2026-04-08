أبو الغيط: يجب على إيران وقف جميع اعتداءاتها العسكرية على الدول العربية فورا

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، مؤكدا أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح يتعين التمسك بها وعدم تفويتها لخفض التصعيد ومنع انزلاق المنطقة السيناريوهات كارثية.

وشدد أبو الغيط، في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة وقف إيران - بشكل فوري - جميع اعتداءاتها العسكرية على الدول العربية، وفتح مضيق هرمز للملاحة البحرية وتأمين إمدادات الطاقة، مؤكدا أن أية ترتيبات يتم التوصل إليها مستقبلًا بين الولايات المتحدة وإيران، يجب أن تضمن مصالح دول الخليج العربية التي تعرضت للاعتداءات الايرانية، وتحترم سيادتها وتراعي المحددات الأساسية لأمنها.

وأوضح الأمين العام أنه «من الطبيعي والمنطقي أن يشمل الاتفاق وكما أعلنت جمهورية باكستان - لبنان، وأنه تأسيسًا على ذلك فإن الجامعة العربية تطالب بأن تتولى الولايات المتحدة فرض ذلك على الجانب الإسرائيلي، الذي يرغب في استمرار حملته الغاشمة على لبنان، دون التفات للاتفاق الذي تم التوصل إليه».

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تجديد أبو الغيط، التأكيد على أن أمن المنطقة هو كل لا يتجزأ، وأن المبادئ الواردة في الرؤية العربية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة تظل هي الأساس الصلب السلام مستدام.

وأعلنت عدد من الدول الخليجية، الأربعاء، تعرضها لهجمات صواريخ ومسيرات إيرانية، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، إن دفاعاتها الجوية «تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران»، مشيرة إلى أن «الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة، هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة، والطائرات المسيرة».

في حين أشارت وزارة الدفاع الكويتية، إلى أن الدفاعات الجوية تتعامل منذ الساعة الثامنة صباحاً (الخامسة بتوقيت جرينتش)، وحتى الآن مع «موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية المعادية».

وأضافت وزارة الدفاع الكويتية في بيان، أنه «تم التعامل مع 28 طائرة مسيرة استهدفت دولة الكويت»، مشيرة إلى «اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة المعادية».

ولفتت إلى أن هذه المسيرات «استهدف بعضها منشآت نفطية حيوية ومحطات للطاقة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في مرافق البنية التحتية النفطية ومحطات القوة الكهربائية وتقطير المياه».

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، تضرر عدد من المنازل في منطقة سترة، وتسجيل إصابتين طفيفتين في صفوف المواطنين، وذلك إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرة إيرانية.

وأشارت إلى أن «الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع بإحدى المنشآت، التي استهدفها العدوان الإيراني»، لافتة إلى أنه «لم يتم تسجيل إصابات» في الحادث الأخير.

وأطلق الدفاع المدني السعودي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إنذاراً في محافظة ينبع والمنطقة الشرقية، للتحذير من أخطار.