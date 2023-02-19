استقبل محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، بديوان عام المحافظة، وفدا برلمانيا من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، ضمن الزيارة الميدانية لمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وبحضور رئيس جامعة كفر الشيخ عبدالرزاق دسوقي، ونائب المحافظ عمرو البشبيشي.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، جهود تطوير العملية التعليمية بكفر الشيخ، مشيرا إلى ربط التعليم الفني بالمناطق الصناعية من خلال التدريب 4 أيام في الأسبوع، ليتم بعدها اختيار عدد كبير منهم للالتحاق بسوق العمل مباشرة، وفقا لبيان صادر عن لجنة التعليم بمجلس النواب.

كما أشار إلى كلية الاستزراع السمكي، لاسيما وأن المزارع السمكية بكفر الشيخ على مساحة نحو 60 ألف فدان، بواقع حجم إنتاج سمكي 42%، بالإضافة إلى مزارع غليون.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على افتتاح المدرسة النسيجية، والتي توفر فرص عمل كبيرة للدارسين عقب انتهاء مدة الدراسة.

وقال جمال نور الدين: "نعلم قدر التعليم، والمحافظة لن تتقدم إلا بالعلم"، مؤكدا الحرص الدائم على التنسيق مع الجامعة بهدف الاستفادة منها في كل مناحي الحياة.

وكشف عن جهود المحافظة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا أن الاهتمام بدروس التقوية في المدراس من بين أفضل الحلول لمواجهة هذه الأزمة.

وطالب لجنة التعليم بمساندة المحافظة؛ لرفع كفاءة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا: "نسعى لحل هذه المشكلة بالتنسيق مع المجتمع المدني إلا أن التجهيزات مكلفة".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى تقليل الكثافة الطلابية إلى متوسط 44 طالبا، مؤكدا أنه تم تقليل المدارس التي تعمل فترات مسائية.

وأكد أنه من خلال الخدمة العامة، نجحت المحافظة في السيطرة بشكل جيد على عجز أعداد المعلمين، وكذلك مواجهة الكثافة الطلابية في الفصول.

وأفاد محافظ كفر الشيخ، بانخفاض نسبة الأمية من 27% إلى 24%، وهي نسبة كبيرة، قائلا: "نعمل على مواجهة هذه الأزمة للحد من نسبة الأمية".