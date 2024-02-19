كوريا الجنوبية: وزارة الصحة تأمر الأطباء المتدربين بمواصلة تقديم العلاج الطبي للمرضى

أمرت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين جميع الأطباء المتدربين بمواصلة تقديم العلاج الطبي، في الوقت الذي يستمر فيه تقديمهم لخطابات الاستقالة الجماعية احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب كليات الطب.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة الكوري الجنوبي بارك مين-سو، للصحفيين: "من الآن فصاعدا، تصدر الحكومة أمرا للأطباء المتدربين بمواصلة تقديم العلاج الطبي في جميع المستشفيات التدريبية البالغ عددها 221 في جميع أنحاء البلاد"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وانتقد بارك بشدة التحركات الجماعية من قبل الأطباء المتدربين، واصفا تحركاتهم بـ "الصادمة".

وتتصاعد المخاوف مع تحذير الأطباء من الدخول في إضراب واسع النطاق وردود فعل أخرى على قرار الحكومة بزيادة عدد المقاعد في كليات الطب في البلاد بواقع ألفي مقعد بدءا من العام المقبل، ما يمثل زيادة حادة مقارنة بالعدد الحالي البالغ 3058 مقعدا.

ومن المقرر أيضا أن يترك الأطباء المتدربون في خمسة مستشفيات كبرى عملهم غدا الثلاثاء، بحسب الجمعية الكورية للأطباء المتدربين والمقيمين.

والمستشفيات الخمسة الكبرى هي مركز أسان الطبي، ومركز سامسونج الطبي، ومستشفى سيفيرانس، ومستشفى جامعة سول الوطنية، ومستشفى سول سانت ماري، وهي تقوم بدور رئيسي في تقديم الرعاية الصحية للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

ومن جانبها تعهدت الحكومة بالتعامل بصرامة مع أي تحرك جماعي من قبل الأطباء إذا تسبب في تهديد سلامة المرضى.

ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو، أمس الأحد، الأطباء إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات جماعية.

وقال هان في بيان: "إذا اتخذ الأطباء بالفعل إجراء يؤدي إلى حدوث فراغ في الرعاية الصحية، فإن الضرر سيقع على المواطنين" وأضاف هان "أن حدوث فراغ في الرعاية الصحية الناتج عن عمل جماعي هو أمر لا ينبغي أن يحدث أبدا، لأنه يضع حياة الناس وصحتهم كرهينة".