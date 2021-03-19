نائب عراقي: البرلمان عازم على إقرار الموازنة الاتحادية

صرح النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي اليوم الجمعة أن البرلمان عازم هذا اليوم على إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي بقيمة 129ترليون دينار عراقي.

وقال كوجر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) "هناك رغبة من جميع الكتل البرلمانية بما فيها الكتل الكردستانية بتمرير مشروع الموازنة الحالية في جلسة اليوم للحاجة الماسة إليها لدعم برنامج الانتخابات البرلمانية المقبلة بموعدها وحل مشاكل الطاقة الكهربائية والصحة والمياه والسعي لإيقاف المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بإقرار الموازنة لإنهاء موضوع الخدمات".



وأوضح أن الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية بعد أن أجرى البرلمان تعديلات على الصيغة التي جاءت من الحكومة هي أن أجمالي قيمة الموازنة يبلغ 129تريليون دينار عراقي منها 90مليار دينار عراقي تشغيلية والعجز سيكون نحو 28 تريليون دينار فيما تم تحديد سقف3ملايين و250الف برميل بما فيها 250الف برميل من حقول إقليم كردستان كمعدل لتصدير النفط العراقي بسعر 45 دولار للبرميل كما تم الاتفاق على احتساب سعر صرف الدولار بـ1450دينار عراقي.