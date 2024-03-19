ثقافة دمياط: إطلاق أول أيام ليالي رمضان بفاعليات فنية وغنائية

نظمت مديرية الثقافة بدمياط، أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي شهدت باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة لشهر رمضان المبارك، والتي ستستمر لمدة 10 أيام.



وأوضح أحمد شولح مدير قصر ثقافة دمياط، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن خلال الليلة تعرض فقرات لفرقة رؤية للدراما الحركية للمخرج كريم خليل في قاعة هالم لاند في منطقة السنانية، فقرات من الفولكلور المصري منها: بلدنا حلوة، والأقصر بلدنا، وألعاب، وفتحي يا وردة، وكل خطوة، وإبريق الشاي، وإعلانات رمضان، وسنوحي، وشجع بلادي، ورمضان كريم.

وتابع أن فرقة الإنشاد الديني لهواة الموسيقى العربية بقيادة الموسيقار توفيق فودة، قدمت مجموعة من الابتهالات منها: مولاي صلوات الله عليه، واللهم صل على سيدنا محمد، وقمر سيدنا النبي، وإلهي أنت تعلم كيف حالي، وطلع البدر علينا، وسلام الله يا طه.

وقدمت فرقة كفر سعد للفنون الشعبية، مجموعة من المواويل الشعبية، في مركز شباب استاد دمياط، وفقرة شعرية شارك فيها عدد من شعراء دمياط.

وحضر الافتتاح، د. عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور فادي سلامة رئيس فرع ثقافة دمياط.