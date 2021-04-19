الاتحاد الأوروبي يقرر عدم إصدار عقوبات في الصراع الأوكراني الروسي لتجنب التصعيد

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عدم تكثيف الضغط على روسيا لقيامها بحشد قواتها على الحدود الأوكرانية وذلك في محاولة لحل التوترات دبلوماسيا.

وقال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل "، بعد مكالمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء خارجية دول التكتل الـ 27: "إن خطر حدوث مزيد من التصعيد بات واضحا، وعلينا أن نشيد بأوكرانيا لردها المتحفظ ونحث روسيا على عدم التصعيد وتخفيف حدة التوتر".

كما شارك وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مزيد من الدعم لبلاده مطلع الأسبوع الجاري - وربما بفرض عقوبات على روسيا - إلى محادثات اليوم.

وجاء دعم مثل هذا النهج من وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبرجيس، الذي قال قبل بدء المحادثات إنه يأمل في أن "تتحدث أوروبا بصوت واحد، قائلا إن روسيا بحاجة إلى سحب قواتها ووقف التصعيد".

وقال لاندسبرجيس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا أن يوضح أنه "مستعد لبحث فرض عقوبات إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء".

إلا أن غالبية وزراء الخارجية لم يعتبروا اليوم الاثنين، أن مثل هذه الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها وأن التكتل لم يصدر أية عقوبات إضافية ضد روسيا.

وفرض التكتل على جارته الشرقية عددا كبيرا من الإجراءات العقابية خلال الأشهر الماضية ومن بينها عقوبات بسبب التسمم شبه المميت للسياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني.

ويعتبر نشر القوات الأخير هو الأكبر منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقال بوريل بعد الاجتماع "إن أكثر من 150 ألف جندي روسي يحتشدون على الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم"، بيد أنه رفض تحديد مصدر هذا الرقم.

ووفقا للتقديرات الأمريكية فإن روسيا نقلت مؤخرا ما بين 15 إلى 25 ألف جندي إلى شبه جزيرة القرم التي تم ضمها و كذلك نحو الحدود الأوكرانية.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لـ(د.ب.أ) إن الوزراء تحدثوا خلال الاجتماع عن 120 ألف جندي في البلاد أو مستعدين للنشر.