 القوات الجوية الروسية تقصف شرقي سوريا - بوابة الشروق
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القوات الجوية الروسية تقصف شرقي سوريا

الطيران الروسي الحربي
الطيران الروسي الحربي

نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:56 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:56 م
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها الجوية قصفت قاعدة للمسلحين شمال شرقي تدمر في سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع أن قصفها أدى إلى مقتل ما يصل إلى 200 مسلح، مضيفة أن الطائرات الروسية دمرت أيضا ذخائر وسيارات ومكونات تدخل في صناعة المتفجرات، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وأدت العملية الروسية إلى تدمير 24 سيارة رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل إضافة إلى نحو 500 كيلوغرام من الذخائر والمكونات لإنتاج عبوات ناسفة.

وذكرت تقارير إعلامية أن قصف القاعدة جاء بعد توفر معلومات بإنشاء المسلحين قاعدة سرية شمال شرقي تدمر، تضم جماعات قتالية.

وكان يجري، في هذه القاعدة، تدريب المسلحين قبل إرسالهم إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات هناك.

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