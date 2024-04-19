باير ليفركوزن ينفرد برقم أوروبي تاريخي

انفرد باير ليفركوزن الألماني برقم تاريخي على مستوى الدوريات الخمس الكبري، بعد التعادل مع وست هام الإنجليزي والتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

باير ليفركوزن تعادل مع وست هام 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، في إنجلترا، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، ليتأهل الفريق الألماني مستفيدًا من تفوقه ذهابًا 2-0.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» أصبح باير ليفركوزن، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ فرق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعدما تجنب الهزيمة في 44 مباراة متتالية بمختلف البطولات.

وخلال هذه الرحلة التاريخية، نجح ليفركوزن في تحقيق 38 فوزا، إلى جانب تعادله في 6 مناسبات، دون التعرض للخسارة.

كما توج باير ليفركوزن مطلع الأسبوع الجاري ببطولة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ النادي، لينهي سيطرة بايرن ميونخ.