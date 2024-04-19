مجلس الناتو-أوكرانيا يعقد اجتماع أزمة حول الدفاع الجوي في كييف

يعتزم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي طلب دعم عسكري إضافي للحملة الدفاعية، التي تشنها بلاده ضد روسيا، في اجتماع طارئ مع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي(ناتو) اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يركز اجتماع مجلس "الناتو-أوكرانيا" ، الذي تم تنظيمه عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بشكل خاص على قضية ما إذا كان الحلفاء يمكنهم إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية، على المدى القصير.

وقال زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية، تحتاج أيضا أسلحة إضافية وقذائف مدفعية ومركبات وطائرات مسيرة .

وقال زيلينسكي أن أوكرانيا قلقة حاليا بشأن ما إذا كان يمكنها الحفاظ على الخط الأمامي وحماية البنية التحتية الحالية للطاقة. وزادت روسيا الضغط العسكري على أوكرانيا، في الأسابيع الأخيرة ودمرت جميع محطات الطاقة الحرارية تقريبا بغارات جوية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعرب عن شكره لألمانيا على دعمها المستمر لبلاده، وذلك عقب زيارة نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك لكييف.

وذكر الرئيس الأوكراني في خطابه اليومي المصور أمس الخميس أنه ناقش مع هابيك الوضع على الجبهة، والحاجة إلى الدفاع الجوي بشكل خاص.

وأشاد زيلينسكي أيضا بقرار الحكومة الألمانية إرسال نظام دفاع جوي إضافي طراز باتريوت إلى أوكرانيا في منشور منفصل عبر تطبيق تليجرام.

كانت ألمانيا وردت حتى الآن نظامين من هذا الطراز الأمريكي الصنع إلى أوكرانيا، ومن المنتظر أن تقدم ألمانيا النظام الثالث من مخزونات الجيش على أن يتم تسليمه إلى كييف دون إبطاء.

وتكافح أوكرانيا بشدة في مواجهة الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ والقنابل الشراعية.