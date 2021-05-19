 الشيوخ الأمريكي يسأل وزارة الخزانة بشأن العقوبات على عدد من بنوك هونج كونج - بوابة الشروق
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الشيوخ الأمريكي يسأل وزارة الخزانة بشأن العقوبات على عدد من بنوك هونج كونج

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 10:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 10:57 م

قال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري بات تومي والديمقراطي كريس فان هولنج، إنهما يتابعان مع وزارة الخزانة الأمريكية سبب عدم ذكر أسماء البنوك في تقرير أصدرته الوزارة أمس بشأن التعامل مع أشخاص خاضعين للعقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على هونج كونج.

وقال عضوا المجلس إن تطبيق هذه العقوبات أمر حيوي بالنسبة للجهود الأمريكية الرامية إلى محاسبة الحكومة الصينية على انتهاكها للحقوق الأساسية لسكان هونج كونج التابعة سياسيا للصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة الخزانة لم تتخذ أي إجراء بشأن العقوبات المفروضة على النظام المصرفي في هونج كونج على خلفية الانتهاكات الصينية للحريات والحقوق الأساسية في هونج كونج.

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