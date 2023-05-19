 القمة العربية.. بشار الأسد معلقا على أزمات الدول: لا يمكن معالجة الأمراض بمعالجة الأعراض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القمة العربية.. بشار الأسد معلقا على أزمات الدول: لا يمكن معالجة الأمراض بمعالجة الأعراض


نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 4:16 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 4:16 م

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن معالجة الأمراض عبر معالجة الأعراض، مشيرا إلى قضايا الدول العربية كاليمن والعراق والسودان وغيرها.

وأضاف الأسد خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية المنعقدة بمدينة جدة السعودية، أن ثمة فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الشئون العربية بمعزل عن التدخلات الخارجية.

وقال الأسد إن "العمل العربي المشترك بحاجة إلى رؤى واستراتيجيات تحول إلى خطط تنفيذية".

وأوضح أن بلاده "قلب العروبة وفي قلبها، مؤكدا أن الأمل يزدادا في ظل التقارب العربي العربي.

وانطلقت القمة العربية العادية في دورتها الـ32 بمدينة جدة السعودية، اليوم، بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى بعد غياب 12 عاما.

كما شهدت القمة حضورا لافتا للرئيس الأوكراني فولديمير زيلينيسكي، خلال زيارة تعد هي الأولى له للمملكة السعودية.


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