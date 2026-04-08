الحكومة العراقية تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان

أدانت الحكومة العراقية الهجمات الوحشية التي ارتكبها "جيش الإحتلال الصهيوني" ضدّ المدنيين في عدد من المدن اللبنانية اليوم الأربعاء ومنها العاصمة بيروت التي أسفرت عن وقوع المئات بين شهيد وجريح.

وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان صحفي، "إن استمرار حكومة الكيان بنهجها العدواني الساعي إلى استدامة الصراع والحرائق، برغم الجهود الدولية الصعبة التي أثمرت عن ترتيبات لوقف إطلاق النار، إنما هو دليل على مخططاتها العدوانية لإفشال الهدنة، مثلما أنها تمثل إيغالاً من حكومة نتنياهو في ارتكاب المزيد من الجرائم، في عملية ممنهجة لسحق آخر الإعتبارات للقوانين الدولية وضرورات السلم العالمي".

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، والدول الكبرى، إلى ممارسة مسئولياتهم المنوطة بهم من أجل منع إرتكاب المزيد من الجرائم، وأن تسعى بكل قوة لحماية المدنيين الآمنين.