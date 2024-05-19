الخارجية الكويتية: نتابع بقلق الأنباء المتواترة بشأن طائرة الرئيس الايراني

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها تتابع بقلق الأنباء المتواترة بشأن الطائرة المروحية المقلة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وذكرت في بيان اليوم الأحد أنها تعرِب عن تمنيات دولة الكويت بسلامة الرئيس الإيراني والوفد المرافق لتؤكد وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق.

كان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد صرح في وقت سابق من اليوم الأحد أنه تم رسال فرق إنقاذ بعد الحادث الذي تعرضت له المروحية التي كانت تقل رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية غرب البلاد اليوم الأحد في ظروف طقس سيئة.

وأشارت تقارير إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني