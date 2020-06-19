الشرطة النيوزيلندية تستجوب شخصين مشتبه بهما بعد مقتل ضابط في إطلاق نار

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تستجوب الشرطة "شخصين مشتبه بهما" بعد مقتل ضابط شرطة في إطلاق نار وإصابة آخر بإصابات بالغة، أثناء توقف روتيني لحركة المرور في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وصرح مفوض الشرطة اندرو كوستر فى مؤتمر صحفى بعد ظهر اليوم الجمعة، بأن الحادث الذى وقع فى ماسى فى ويست أوكلاند "انكشف بسرعة كبيرة".

وقال "هذا وضع صادم، وهذا هو أسوأ خبر يمكن أن تتلقاه الشرطة وأفراد أسرهم".

وأضاف أنه يتم استجواب شخصين، لكن لم يؤكد "التفاصيل الكاملة"

يشار إلى أن أحد المارة اصطدمت به سيارة المشتبه به أثناء فراره من مكان الحادث لا يزال يخضع للعلاج بالمستشفى ويعاني من إصابات طفيفة.

ولا يزال ضابط الشرطة الثاني يخضع للعلاج بالمستشفى في حالة خطيرة.

وتعتقد الشرطة أن السيارة كان بداخلها شخصان ولكن كان بحوزتهما سلاحا واحدا فقط وصفه كوستر بأنه "سلاح ناري طويل الماسورة".

ويتواجد في المنطقة عدد كبير من أفراد الشرطة وتم إغلاق المدارس القريبة كإجراء إحترازي.

ولم يقدم كوستر أي تفاصيل عن المشتبه به، لكنه قال إن فريق التحقيق سيكشف قريباً المزيد من المعلومات.

وقدمت رئيسة الوزراء، جاسيندا اردرن تعازيها، قائلة إن ضباط الشرطة يعملون جاهدين كل يوم للحفاظ على سلامة المجتمعات.