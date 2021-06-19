قالت شركة مصر للطيران في تحديث لبيانها الصادر مساء اليوم بشأن الرحلات الجوية مع إثيوبيا، إن قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية وتأشيرات الدخول عند الوصول يتعلق بجميع الجنسيات والشركات والمسافرين من جميع البلدان.
وأعلنت شركة مصر للطيران أنه اعتبارا من منتصف الليل سيتم وقف العمل، مؤقتا، بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا؛ وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا.
وأوصت الشركة عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لها.