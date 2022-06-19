يختتم أبطال العرض المسرحي"101 عزل"ليالي الموسم الأول من المسرحية اليوم الأحد، على مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة متروبول سابقا، وذلك بعد تقديم موسم ناحج.

تعد "101 عزل" أول إنتاج لفرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بقيادة مديرها الفنان محمد الشرقاوي، وحققت المسرحية في أولى ليالي عرضها، نجاحا جماهيرا كبيرا، وشاهدها نخبة من أطباء مصر أشادوا بالعرض لما قدمه من نماذج واقعية في ملحمة الفريق الطبي أثناء مواجهه فيروس كورونا وخاصة في فترة ذروة الجائحة.

وتحاكي المسرحية الواقع في أحداثها وشخصياتها،وتستعرض قصصا حقيقية لبطولات الأطباء "جيش مصر الأبيض" في مواجهة جائحة كورونا، ويظهر العرض المواقف البطولية والتضحيات التى قدموها من أجل إنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا.

"101 عزل" بطولة وتمثيل عبد المنعم رياض، وأحمد عثمان، وهايدي عبد الخالق، ومحمد مبروك، وخالد سعداوي، وندا عفيفي، ونيفين أغا، ومحمد عبد التواب،تأليف علي عبد القوي الغلبان، إخراج محمد درويش،ومن أشعار طارق العلي، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرجان منفذان محمد عبد الوارث، أحمد ماهر، مكياج إسلام عباس، مساعدي الإخراج رحمة محمد، بسمة موريس، مازن محمود، أزياء هبة مجدي، ديكور نهى نبيل.