«ميرور»: ليفربول فعل ما بوسعه لتجديد عقد صلاح

كشف تقرير صحفي بريطاني عن أن ليفربول بذل أقصى ما في وسعه من أجل تجديد عقد محمد صلاح، نجم الريدز، مع المحافظة على هيكل الأجور في النادي، وبات قائد الرفاعنة قريبًا من الرحيل المجاني بنهاية عقده.

ينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد حتى وقتنا الحالي في ظل أنباء رغبة قائد الفراعنة في الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني، وهو ما ترفضه إدارة الريدز في ظل سياسة هيكل الأجور التي وضعتها لتجديد عقود لاعبيها.

وفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن ليفربول فعل ما بوسعه لتجديد عقد صلاح من خلال عرضه الأخير الذي تقدم به، دون تحطيم لهيكل الأجور الحالي في الفريق.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول لا يرى صلاح ووكيله يسعيان للتوصل لحل وسط، مما يعني تزايد فرضية رحيله عن النادي دون مقابل في غضون عام من الآن.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه على الرغم من المواجهة بين الطرفين بالنسبة لتجديد التعاقد، لا يتوقع ليفربول أن تنخفض معايير صلاح في الموسم المقبل.

صلاح نجح في حسم غالبية الجوائز الفردية في البريميرليج 2021/2022 لصالحه بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد الكتاب وبتصويت الجماهير ومن رابطة اللاعبين المحترفين، إلى جانب فوزه بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته، وجائزتي أفضل هدف وصانع ألعاب في المسابقة، إلى جانب تتويجه بجائزة لاعب الموسم في ليفربول.