 الدفاع الروسية: قوات كييف ومرتزقة أجانب يتمركزون في دار للثقافة قرب خاركوف - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: قوات كييف ومرتزقة أجانب يتمركزون في دار للثقافة قرب خاركوف

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:42 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 7:42 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات تابعة لكييف ومرتزقة أجانب يتمركزون في دار للثقافة في بلدة بارخوموفكا بمقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، إن: "عسكريين من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب يتمركزون في مبنى دار الثقافة في بارخوموفكا بخاركوف، ونشروا المدرعات والمدفعية والصواريخ في المنطقة المجاورة".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت -في وقت سابق اليوم - أن المخابرات الأوكرانية تُفبرك فيديوهات لدمار منازل المدنيين جراء القصف الروسي في نيقولايف، وتشريد المئات إثر ذلك.

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