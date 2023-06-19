روسيا: الاتفاق على نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا لا يتضمن إطارا زمنيا

أعلن أليكسي بولشوك، رئيس القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أن الاتفاق على نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي بيلاروسيا لا يتضمن إطارا زمنيا.

وقال بولشوك في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية: "فيما يتعلق بالإطار الزمني المحتمل لوجود أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضي بيلاروسيا، فإن الاتفاقات الروسية البيلاروسية لا تنطوي على أي قيود في هذا الشأن".

وأضاف أنه "في الوضع الجيوسياسي الحالي، يمكن أن تكون الشروط الرئيسية للعودة الافتراضية للأسلحة النووية التكتيكية إلى روسيا هي رفض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تقويض أمن وسيادة روسيا وبيلاروسيا".

وتابع بولشوك: "بالطبع، يجب أن يسبق مثل هذه الخطوة التي اتخذناها انسحاب كامل لجميع الأسلحة النووية الأمريكية إلى الأراضي الأمريكية مع إزالة البنية التحتية المقابلة في أوروبا".

وبحسب الدبلوماسي الروسي، فإن قرار نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضي بيلاروسيا "فرض إلى حد كبير ردا على سياسة الحلف العدوانية".

وأشار إلى أن هذا القرار "أخذ في الاعتبار السنوات العديدة من الممارسة التدميرية لـ المهمات النووية المشتركة لدول الناتو. وكان دعم الغربيين الصريح لنظام كييف وعدم استعدادهم لمراعاة المطالب المشروعة لبلدنا في مجال الأمن هو ما حفز موسكو ومينسك على اتخاذ مثل هذه الخطوة المتبادلة".