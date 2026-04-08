شاب ينهي حياة فتاة ويحاول الانتحار في حدائق أكتوبر

أنهى شاب حياة فتاة يرتبط بها عاطفيًا بسبب خلافات بينهما داخل شقة سكنية في منطقة حدائق أكتوبر، وحاول الشاب الانتحار بإلقاء نفسه من النافذة؛ مما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى.

وتلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأمن الإداري بأحد الكمبوندات، يفيد بسقوط شخص من الطابق الرابع؛ مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق، وأن الشقة محل البلاغ تقع بالطابق الرابع، وعُثر أسفل العقار على الشاب مصابًا بإصابات بالغة وكسور متفرقة بالجسم، إضافة إلى جرح قطعي بالرأس.

وبإجراء التحريات، تبين أنه عقب صعود الأمن الإداري وعدد من السكان إلى الشقة، عُثر بداخلها على جثة فتاة داخل غرفة النوم، وبها آثار خنق حول الرقبة.

وتبين وجود آثار دماء بأماكن متفرقة داخل الشقة، وعُثر على سلاح أبيض وعبوات فارغة لعقار مهدئ.

وأوضحت التحريات الأولية، وجود خلافات بين الطرفين، حيث أقر المصاب بارتباطه بعلاقة مع الفتاة وإقامتهما سويًا داخل الشقة.

وأشار إلى وقوع مشادة بينهما انتهت بقيامه بخنقها، ثم محاولة إنهاء حياته بإحداث إصابة بنفسه قبل أن يقفز من شرفة الشقة.

ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة أمنية، والتحفظ على الأدلة المضبوطة داخل الشقة.

واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.