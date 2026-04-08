رئيس وزراء باكستان: وفود أمريكية وإيرانية ستصل الجمعة لإجراء محادثات

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، إن باكستان لعبت دوراً محورياً في التوصل إلى وقف القتال، مشيداً بفريقه التفاوضي، بما في ذلك وزير الخارجية إسحاق دار، وقائد الجيش المشير عاصم منير، لما بذلوه من جهود دبلوماسية مستمرة مع القيادات الأمريكية والإيرانية.

ووصف شريف في تصريحات تلفزيونية، الهدنة بأنها "خطوة أولى" نحو تحقيق سلام أوسع، معرباً عن أمله في أن تسهم المحادثات المقررة الجمعة في إسلام آباد في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تسوية دائمة، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وتابع قائلاً: "لقد تم تجنب الحرب مؤقتاً فقط، لكن هذه بداية مهمة"، مشيراً إلى أن "وفوداً أمريكية وإيرانية ستصل الجمعة لإجراء محادثات ".

ولم يحدد شريف الجهات التي ستمثل الولايات المتحدة أو إيران في هذه المحادثات.