تطرق السفير نبيل نجم، سفير العراق الأسبق لدى القاهرة إلى واقعة دبلوماسية خلال عمله، قائلاً إنه تلقى دعوة من الرئاسة المصرية، بعد تواصل بين الرئاسة العراقية والمصرية، لحضور مناسبة رسمية في الإسكندرية أثناء زيارة الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد إلى مصر.

وأشار خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه اعتذر في البداية التزاماً بالأعراف الدبلوماسية المتعلقة بعلاقاته آنذاك، قبل أن يتلقى لاحقاً توجيهاً رسمياً بالموافقة على تلبية الدعوة.

ولفت نجم إلى أن هذا الأمر دفعه إلى التوجه إلى الإسكندرية والمشاركة في الاستقبال الرسمي.

وأوضح أنه حضر مراسم الاستقبال في قصر المنتزه، حيث شارك في الحدث الذي جمع الرئيسين المصري والسوري، إلى جانب عدد من المسئولين والوفود الرسمية.

وأشار إلى أن ظهوره خلال الفعالية تم لفت الانتباه إليه أثناء مراسم الاستقبال.