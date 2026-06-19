الاتحاد الجزائري يصعد إلى فيفا احتجاجا على تحكيم مواجهة الأرجنتين

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتراضًا على عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة المنتخب الجزائري أمام الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير صحفية جزائرية، اعتبر الاتحاد الجزائري أن بعض القرارات التي اتخذها الحكم البولندي سيمون مارسينياك أثرت بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها، ما دفعه إلى مخاطبة "فيفا" للمطالبة بمراجعة الوقائع محل الجدل.

وتضمنت الشكوى حالتين تحكيميتين بارزتين، الأولى تعود إلى الدقيقة 31 عندما تدخل ليونيل ميسي بقوة على عيسى ماندي دون أن يتلقى أي عقوبة انضباطية، فيما جاءت الحالة الثانية في الدقيقة 74 بعد التحام أليكسيس ماك أليستر مع إبراهيم مازة، وسط مطالبات جزائرية باحتساب مخالفة والتدخل عبر تقنية الفيديو.

وأكد الاتحاد الجزائري في شكواه أن هذه اللقطات كان لها تأثير واضح على مجريات اللقاء، مطالبًا الاتحاد الدولي بدراسة الحالات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة.

على جانب آخر، يستعد منتخب الجزائر لخوض مواجهة مهمة أمام الأردن يوم 23 يونيو الجاري، حيث يسعى لتحقيق الفوز وإنعاش آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم.