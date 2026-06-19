إشادة أرجنتينية بالحكم أمين عمر قبل مواجهة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم

حظي الحكم الدولي المصري أمين عمر بإشادة واسعة من وسائل الإعلام الأرجنتينية قبل إدارته المرتقبة لمباراة الأرجنتين والنمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أسند مهمة إدارة اللقاء إلى أمين عمر كحكم للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الأرجنتيني لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه على الجزائر في الجولة الأولى.

وسلطت الصحافة الأرجنتينية الضوء على المسيرة التحكيمية للحكم المصري، مشيرة إلى أنه حصل على الشارة الدولية عام 2017 وشارك في العديد من البطولات الكبرى التابعة للفيفا، إلى جانب حضوره المستمر في البطولات القارية الإفريقية والدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير أن أمين عمر نجح في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الحكام في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما منحه فرصة التواجد ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026.

كما أشادت وسائل الإعلام الأرجنتينية بأدائه في إحدى مباريات البطولة الحالية، معتبرة أنه أدار اللقاء بثبات وهدوء مع الاعتماد على إتاحة اللعب وتجنب القرارات المثيرة للجدل، الأمر الذي لاقى استحسان المتابعين.

وأشارت التقارير إلى أن ظهور حكام أفارقة في مباريات المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم يبقى محدودًا تاريخيًا، ما يمنح مواجهة الأرجنتين والنمسا أهمية إضافية للحكم المصري الذي يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرته الدولية.