البرلمان الأوكراني يوافق على إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز المخابرات

وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، على إقالة رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف، والمدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وقدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، مشروع قرار إلى البرلمان الأوكراني يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن، إيفان باكانوف.

وأوقف زيلينسكي، باكانوف والمدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، عن العمل أول أمس الأحد، معلنا عن وجود تحقيق في إداراتهما، بسبب وجود متعاونين مع روس داخل الهيئتين.

وينص مشروع القرار على أنه «وفقًا للفقرة 14 من الجزء الأول من المادة 106 من دستور أوكرانيا، أقدم طلبًا لإقالة إيفان باكانوف من منصب رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا».