تنفيذ أعمال إزالة مبنى الحماية المدنية بفكري زاهر بعد الانتهاء من تجهيز المقر الجديد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمبنى الحماية المدنية بشارع فكرى زاهر، في مدينة دمياط، نظرا لخطورته الداهمة، حيث تم خلال الفترة الماضية إخلاؤه وتسليم نقطة الإطفاء مقر جديد بالمبنى المجاور للموقع، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه فور الانتهاء من أعمال الإزالة، سيتم تسليم الموقع لمديرية الاسكان، تمهيدا للبدء في مشروع إنشاء عمارة جديدة، ضمن مشروعات صندوق الإسكان الاقتصادي، وذلك طبقاً للخطة التي أعدتها المحافظة مسبقاً.