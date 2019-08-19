صورة - مراسم نقل علم الاتحاد الإفريقي للجان الأولمبية

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أقامت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب حفل مراسم نقلم علم الاتحاد الافريقي للجان الأولمبية من مقر إقامة البعثات بالجامعة الدولية بالرباط إلى ملعب الأمير مولاي عبدالله الذي يشهد حفل الافتتاح اليوم.

مثل بعثة مصر كلا من المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والعميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة.

تواجد اللواء أحمد ناصر رئيس الأوكسا ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

ويرفع الستار، اليوم الإثنين، عن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة (الرباط 2019)، والتى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الحالى بمشاركة 54 دولة إفريقية.

ويتنافس آلاف المشاركين فى هذه الدورة الإفريقية من خلال 301 مسابقة فى 26 رياضة مختلفة.

ويطلق المنظمون إشارة بدء فاعليات الدورة رسميا من خلال حفل الافتتاح على استاد الأمير مولاى عبدالله فى العاصمة الرباط وهو نفس الاستاد الذى يستضيف حفل الختام نهاية الشهر الحالى.