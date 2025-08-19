الأحزاب تفحص طلبات مرشحيها استعدادا لانتخابات مجلس النواب

«مستقبل وطن»: ندرس ضم أحزاب أخرى.. «الجبهة الوطنية»: فحص طلبات المرشحين للفردي بناءً على معايير وضعتها لجنة خاصة.. «الوفد»: 35 مرشحًا ضمن القائمة الوطنية.. و«حماة الوطن» يستعد لتلقي الترشيحات

بدأت الأحزاب السياسية استعداداتها لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، بتشكيل لجان مركزية لتلقي طلبات المرشحين على المقاعد الفردية، وفي الوقت نفسه، أكدت قيادات حزبية استمرار تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، مع عقد مشاورات مرتقبة لتحديد حصة كل حزب من المقاعد المخصصة لنظام القائمة.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، أن الحزب يركز حاليًا على دراسة طلبات مرشحيه على النظام الفردي، موضحًا: "شكلنا لجنة ترشيحات مركزية من قيادات الحزب لدراسة ترشيحات أمانات المحافظات على المقاعد الفردية".

وقال الخولي لـ«الشروق» إن اللجنة أعدت جدولًا يتضمن عقد اجتماعات يومية لدراسة طلبات أمانات المحافظات، مضيفًا: "خلال الأيام المقبلة سننتهي من هذه الطلبات، وسنعلن العدد النهائي لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية".

وعن مصير تحالف القائمة الوطنية، أوضح الخولي أن الحزب مستمر حتى الآن في التحالف، مردفًا: "لا توجد أي نقاشات حول إنهاء التحالف، فأحزاب القائمة الوطنية مستمرة، وقد ندرس إمكانية انضمام أحزاب أخرى".

وأضاف: "على غرار انتخابات مجلس الشيوخ، سنعقد اجتماعات مع شركائنا في التحالف للتفاوض حول عدد المقاعد المخصصة لكل حزب، فضلًا عن تدشين لجان قانونية وإعلامية للترويج للقائمة والتقدم بطلبات مرشحيها للهيئة الوطنية للانتخابات".

وشدد الخولي على أن اختيار مرشحي الحزب يتم وفق معايير واضحة وثابتة، أبرزها الثقل الشعبي، والسمعة الطيبة، والكفاءة في أداء الدورين التشريعي والرقابي داخل البرلمان. وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات موسعة مع أمناء الحزب وأمناء التنظيم بالمحافظات لمراجعة آخر الاستعدادات الميدانية والتنظيمية لخوض الانتخابات بفاعلية.

من جانبه، قال الأمين المساعد لأمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أشرف الشبراوي، إن أمانات الحزب بالمحافظات والأمانة المركزية انتهت خلال الأيام الماضية من تقديم طلبات المرشحين على المقاعد الفردية إلى اللجنة المركزية التي شُكّلت لدراستها والبت فيها.

وأضاف الشبراوي لـ«الشروق» أن اللجنة تضم رئيس الحزب ونوابه، والأمين العام، وأمين التنظيم، إلى جانب بعض أمناء الأمانات المركزية، لافتًا إلى أنها تعكف حاليًا على دراسة هذه الطلبات للاستقرار على العدد النهائي للمرشحين.

وتابع: "الحزب فتح الباب أمام أي مواطن يرغب في الترشح عبر التقدم بطلب انضمام إلى الحزب، ثم تقديم ملف خاص به لعرضه على اللجنة المختصة بدراسة الترشيحات".

وأشار الشبراوي إلى أن فحص الطلبات يكون وفق معايير وضعتها اللجنة، أبرزها السيرة الذاتية الجيدة، والسمعة الطيبة، والقدرة على أداء الدور الرقابي داخل المجلس، مؤكدًا: "لا مجال للمجاملات في دراسة الطلبات".

وأضاف: "حتى الآن لا نستطيع تحديد عدد نهائي للمرشحين سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، لأن الأعداد قابلة للزيادة، وسندخل في مناقشات مع تحالف القائمة الوطنية للحصول على نسبة جيدة من المقاعد".

بدوره، أوضح المتحدث باسم حزب حماة الوطن، عمرو سليمان، أن الحزب سيبدأ خلال الأيام المقبلة في تلقي طلبات الترشيح على المقاعد الفردية من أماناته بالمحافظات، قائلاً: "ستعرض الطلبات على قيادات الحزب لدراستها وإصدار القرارات النهائية بشأنها".

وأضاف سليمان لـ«الشروق» أن الحزب اعتمد معايير أساسية في اختيار المرشحين، أبرزها امتلاك شعبية واسعة، والقدرة على التواصل مع مختلف الجهات لحل مشاكل المواطنين، مؤكدًا أن مجلس النواب يحتاج إلى أعضاء فاعلين قادرين على أداء دورهم تحت قبته.

وعن عدد المقاعد المستهدفة، أوضح سليمان أن الحزب يجري مناقشات داخلية بشأن المقاعد الفردية، مستطردًا: "وبالنسبة لتحالف القائمة، ستُجرى مناقشات مع ممثلي الأحزاب، وبعد الاستقرار على العدد النهائي سنقوم بإعلانه".

وفي السياق نفسه، كشف السكرتير العام لحزب الوفد، ياسر الهضيبي، عن تقدم الحزب بملفات 35 مرشحًا لتحالف القائمة الوطنية لخوض الانتخابات على مقاعد القائمة، مشيرًا إلى أن هذا العدد أولي وسيُناقش لتحديد الحصة النهائية للحزب من المقاعد.

وقال الهضيبي لـ«الشروق» إن الحزب يستهدف الدفع بثلاثة مرشحين عن كل محافظة على المقاعد الفردية، متابعًا: "نستهدف الدفع بأكثر من 70 مرشحًا في مختلف المحافظات، ولا تزال لجنة تلقي الطلبات تباشر عملها، وقد مددنا فترة تلقي الطلبات حتى 22 أغسطس المقبل، بعد أن انتهت في 17 من الشهر ذاته".

وأضاف: "هذه الأعداد سواء للقائمة أو الفردي قابلة للزيادة في أي وقت، فنحن نستهدف خوض الانتخابات بتنافسية شديدة للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد".

وأشار الهضيبي إلى أن الحزب يضع حاليًا خطة تحدد تحركاته في الانتخابات، موضحًا: "الخطة ستتضمن عدة محاور، أبرزها الدعاية الانتخابية والبرامج الموجهة لكل محافظة بحسب أولوياتها واحتياجاتها".

وبحسب قانون مجلس النواب، تقسم البلاد إلى 4 دوائر انتخابية للقوائم و284 دائرة للفردي، ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 568 مقعدًا، بخلاف المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وتشمل 284 مقعدًا لنظام القائمة بواقع قائمتين، لكل منهما 102 مقعد، وقائمتين لكل منهما 40 مقعدًا، إضافة إلى 284 مقعدًا بالنظام الفردي.